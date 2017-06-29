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С найденной 28 июня ночью в Плявниеки пожилой женщиной по имени Ида, страдающей периодическими провалами памяти, к счастью, все в порядке. В четверг, благодаря помощникам полиции, волонтерам Bezvests.lv удалось выяснить, что вызов в 4 утра 28 июня в Плявниеки на Сахарова , 21 все-таки принял отдел Госполиции "Кенгарагс", который находится в Риге на Авиацияс, 15.

"Иду забрали в Плявниеках и отвезли не в "приют и не в некое учреждение", а именно домой (поскольку это уже не первый случай ее пропажи и адрес в полиции имеется). Но вот беда - запись об этом "незначительном происшествии", дежурные полицейские, к сожалению, забыли сделать в журнале. Отсюда и неведение новой смены, последующие волнения неравнодушных, бесплодные поиски по другим участкам полиции, больницам, приютам и даже моргам и непонимание, что же на самом деле происходит. Одна маленькая запись и столько времени стольких людей удалось бы сэкономить", - пишет Светлана Зимина-Гинтер.

После того, как удалось установить место нахождения пожилой женщины, волонтеры через СМИ решили обратиться к ее родственникам, а также к близким людей, страдающих провалами в памяти.

"Близкие бабушки Иды, если Ваша родственница так часто теряется из-за периодических провалов памяти, ей просто необходим медальон на шею с информацией или браслет на руку с данными близких. Ведь вокруг столько неравнодушных людей, готовых протянуть руку помощи, но они просто не знают, куда звонить и куда бабушку отвозить. Каждый раз приходится вызывать полицию. Хорошо, что сейчас лето, хоть и не особо жаркое, а что если она в следующий раз пропадет в мороз? И пока установят ее личность и адрес, успеет замерзнуть?", - пишут поисковики.