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Несмотря на призыв руководителя Латвийского общества врачей (ЛОВ) Петериса Апиниса и министра здравоохранения Анды Чакши отложить забастовку до 22 июля, она начнется со следующей недели, как и было запланировано, сообщили в Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ).

В забастовке будут участвовать более 600 семейных врачей. Подробную информацию о забастовке ассоциация предоставит в пятницу днем.

По словам члена правления ЛАСВ Паулса Принциса, семейные врачи очень недовольны тем, что их интересы не учитывают. Если бы Минздрав и премьер-министр серьезно воспринимали угрозу о том, что пациенты могут не лишиться помощи семейных врачей, то разговор о модели финансирования здравоохранения продолжился бы с того места, на котором прервался на прошлой неделе, заявил Принцис.

Он считает неверным, что министр здравоохранения планирует уделять больше внимания стационарам.

"Если мы хотим развиваться, то мировая практика показывает, что при скромном финансировании лучше всего вкладывать в семейных врачей", - сказал Принцис.

Добавим, руководитель Латвийского общества врачей Петерис Апинис вчера после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом заявил, что запланированную на 3 июля предупредительную забастовку медиков можно было бы отложить до 22 июля.

Министр здравоохранения Анда Чакша также заявила, что забастовку медиков следовало бы отложить до 22 июля, когда Сейм во втором чтении будет рассматривать налоговую реформу.

Напомним, ранее на переговорах Министерства здравоохранения и Латвийской ассоциации семейных врачей не было достигнуто соглашение, в связи с этим 3 июля семейные врачи начинают бессрочную забастовку.