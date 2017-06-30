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Латвийские синоптики объявили оранжевое предупреждение или предупреждение второй степени в связи с ожидающимися погодными условиями, пишет Latvijas Avīze со ссылкой на Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на пятницу в Латвию, начиная с восточных районов, пришла облачность с обильными дождями. Возможен также град, предупреждают синоптики.

Оранжевый уровень означает, что погодные условия могут быть опасными, напоминает LA. Прогнозируются явления, которые в отдельно взятом регионе встречаются крайне редко. Они могут привести в том числе к разрушительным последствиям.