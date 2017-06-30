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Во время организованной Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) предупредительной акции около 800 медиков прекратят работать продленное нормальное рабочее время, сообщил председатель ЛПРЗСУ Валдис Керис.

Это призыв к медикам добровольно в разрешенном и установленном законом порядке не соглашаться в течение одного месяца (июля) работать продленное нормальное рабочее время. Никакие дополнительные формальности для этого не нужны, и заявку в Минздрав подавать не надо, пояснил он.

На вопрос, как акция протеста может сказаться на жителях, Керис ответил, что им придется дольше ждать очереди на получение медицинских услуг. Особенно это касается получения плановых услуг, но в отдельных случаях может повлиять и на получение неотложной помощи.

Керис подчеркнул, что ответственность за это полностью ложится на политиков, поскольку они были своевременно извещены о ситуации и им было дано время и возможность ее исправить и предотвратить протесты.

Как сообщалось, решение о проведении предупредительной акции протеста ЛПРЗСУ принял, так как принятые Сеймом поправки к закону о лечении не обеспечивают улучшений, на которые надеялся ЛПРЗСУ.