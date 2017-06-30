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В субботу и воскресенье 1-2 июля в Латвии ожидается пасмурная погода с частыми дождями.

Синоптики сообщают: что в ближайшие дни над Латвией будет находиться центральная часть системы циклонов, в которой концентрируются зоны облачности и осадков.

По ночам ожидается температура +11..+16 градусов, днем воздух будет прогреваться до +15..+20 градусов Цельсия.

На следующей неделе погода будет непостоянной. Каждый день над какой-нибудь из областей Латвии ожидаются осадки. Ожидаемая температура в дневное время будет тех же +15..+20 градусов, однако ночи станут холоднее - до +6..+11 градусов, и лишь в прибрежных районах ночами может быть теплее, до +14 градусов.

Погода в целом будет ветреной, особенно в середине следующей недели.