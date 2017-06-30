У Рижской оперы сняли на видео бобра с букетом цветов (1)
Общество | 30 июня 2017 года, 12:24
Сегодня утром рижане, проходящие неподалеку от здания Оперы, стали свидетелями трогательной картины. Живущий в городском канале бобр забрался в клумбу, и нарвав цветов, переваливаясь побежал с букетом обратно в воду.
Видео, снятое очевидцами опубликовал на своей страничке в Facebook и мэр Риги Нил Ушаков.
"Рижский бобер Аскольд нарвал утром у оперы цветов и отправился на свидание", - написал градоначальник.
Напомним, как писал Mixnews, Ушаков неравнодушен к бобрам, и даже завел традицию раз в год фотографироваться с бобром в Рижском зоопарке.
Видать у бобрихи день рождения. ))
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