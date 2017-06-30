Общество |

Сегодня утром рижане, проходящие неподалеку от здания Оперы, стали свидетелями трогательной картины. Живущий в городском канале бобр забрался в клумбу, и нарвав цветов, переваливаясь побежал с букетом обратно в воду.

Видео, снятое очевидцами опубликовал на своей страничке в Facebook и мэр Риги Нил Ушаков.

"Рижский бобер Аскольд нарвал утром у оперы цветов и отправился на свидание", - написал градоначальник.

Напомним, как писал Mixnews, Ушаков неравнодушен к бобрам, и даже завел традицию раз в год фотографироваться с бобром в Рижском зоопарке.