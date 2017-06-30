Минздрав опубликует карту доступных во время забастовки медицинских услуг
Во время забастовки семейных врачей на сайте Национальной службы здравоохранения будет действовать специальная интерактивная карта мест, где пациенты смогут получить услуги первичного здравоохранения, сообщила министр здравоохранения Анда Чакша.
С 12 часов понедельника, 3 июля, первичное здравоохранение будет обеспечиваться в больницах, центрах здоровья, поликлиниках и других учреждениях здравоохранения, в том числе в практиках семейных врачей, которые не будут участвовать в забастовке.
Круглосуточно будет действовать консультативный телефон.
Во время забастовки пациентам можно будет открывать и закрывать листы нетрудоспособности, будет обеспечен доступ к медикаментам, необходимая и плановая вакцинация младенцев, справки для отправки детей в летние лагеря тоже можно будет получить у дежурных врачей.
Во время забастовки будут действовать также новые пункты дежурных врачей.
Как сообщалось, на состоявшихся 26 июня переговорах Министерства здравоохранения и Латвийской ассоциации семейных врачей не было достигнуто соглашение, поэтому 3 июля начнется забастовка семейных врачей. Начинающаяся 3 июля забастовка будет бессрочной и продлится до тех пор, пока с правительством не удастся договориться по выдвинутым семейными врачами требованиям.