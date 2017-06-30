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Во время забастовки семейных врачей на сайте Национальной службы здравоохранения будет действовать специальная интерактивная карта мест, где пациенты смогут получить услуги первичного здравоохранения, сообщила министр здравоохранения Анда Чакша.

С 12 часов понедельника, 3 июля, первичное здравоохранение будет обеспечиваться в больницах, центрах здоровья, поликлиниках и других учреждениях здравоохранения, в том числе в практиках семейных врачей, которые не будут участвовать в забастовке.

Круглосуточно будет действовать консультативный телефон.

Во время забастовки пациентам можно будет открывать и закрывать листы нетрудоспособности, будет обеспечен доступ к медикаментам, необходимая и плановая вакцинация младенцев, справки для отправки детей в летние лагеря тоже можно будет получить у дежурных врачей.

Во время забастовки будут действовать также новые пункты дежурных врачей.

Как сообщалось, на состоявшихся 26 июня переговорах Министерства здравоохранения и Латвийской ассоциации семейных врачей не было достигнуто соглашение, поэтому 3 июля начнется забастовка семейных врачей. Начинающаяся 3 июля забастовка будет бессрочной и продлится до тех пор, пока с правительством не удастся договориться по выдвинутым семейными врачами требованиям.