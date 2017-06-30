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Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш подписал распоряжение об отстранении начальника муниципальной полиции города Владимира Гудаковского от выполнения служебных обязанностей на три месяца, сообщили в Даугавпилсской гордуме.

В последние дни дума получила четыре жалобы на работу муниципальной полиции и возможные нарушения в работе ее начальника Гудаковского.

С учетом того, что эти нарушения могут быть серьезными и начальник муниципальной полиции может повлиять на подчиненных, что может помешать объективному выяснению обстоятельств, решено временно отстранить его от выполнения служебных обязанностей.

За это время планируется провести объективную всестороннюю проверку обстоятельств и выяснить фактическую ситуацию.