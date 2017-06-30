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С 1 июля в Латвии вводится новый порядок присвоения персонального кода, сообщает Skaties.lv. Теперь в первой части персонального кода всех новорожденных, зарегистрированных в Латвии, не будет даты рождения - дня, месяца и года.

Вместо нее в первой части кода будут цифры "3" и "2", за ними будет следовать случайная комбинация цифр. Такой порядок основывается на опыте других стран, отмечает портал.

Каждый житель Латвии имеет возможность один раз в жизни бесплатно поменять персональный код.

Человек, которому уже присужден персональный код, на добровольной основе сможет просить предоставить ему новый персональный код без указания даты рождения.

В настоящее время персональный код состоит из одиннадцати цифр, из которых первые шесть представляют собой дату рождения и отделены от последующих пяти цифр дефисом.