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Расчистку территории сгоревшей свалки нелегальных отходов в Юрмале проведет предприятие Clean R, сообщила на пресс-конференции гендиректор Государственной службы охраны окружающей среды (ГСОС) Инга Колегова.

Расчистка территории обойдется государству в 700 000 евро, которые затем планируется взыскать с компании владелицы свалки - фирмы Prima M. Тогда как у Prima M отказалось расчищать территорию свалки именно из-за отсутствия денег.

Между тем, пользователи соцсети Twitter задались вопросом, почему самой фирме Prima M не дали эти 700 000 на уборку территории, и кому принадлежит фирма Clean R, которой достанется почти миллион евро.

Портал Mixnews согласно доступным в интернете источникам установил, что в конце 2016 года город Юрмала в конкурсном порядке выбрал новую организацию по вывозу бытовых отходов на следующие семь лет – компанию Clean R, которая приступила к работе 14 июня 2017 года. Кроме того, согласно данным на портале Clean R, эта фирма занимается хозяйственным использованием отходов по всей Латвии.

В социальной сети Twitter латвийский журналист Арманд Краузе задал вопрос: "Кому принадлежит фирма Clean R?".

Пользователям Twitter удалось через общедоступные базы данных, такие как Vestnesis и Lursoft, установить, что эта фирма принадлежит людям, приближенным к латвийскому бизнесмену Андрису Шкеле, семья которого в 2007 стала фактически монополистом в сфере сбора мусора и утилизации отходов.

"В правлении Clean R состоит Янис Вабулис, связанный с предприятиями Шкеле человек. Все теперь ясно", - написал один из пользователей.

В свою очередь некоторые из комментаторов указали на то, что для Шкеле "звезды сошлись, как надо". Удивляет несогласованность Госслужбы охраны среды! Почему не дали те же 700 000 евро владелице свалки отходов - фирме Prima M? Или, если тра..ть это государство, так во все дырки, а не только в некоторые", - с раздражением пишут пользователи.

https://t.co/i85QYnjEL4 - valdē Jānis Vabulis, Ar Šķēles uzņēmumiem saistīts cilvēks. Viss tātad skaidrs.. — Aigars Mass (@dj_beatmaster) June 30, 2017

Nu jautājums bija par īpašnieku. Skaidrs tas, ka atkal ir vieta teorijām, kā pie tik apjomīga pasūtījuma ticis ar Šķēli saistīts uzņēmums — Aigars Mass (@dj_beatmaster) June 30, 2017

Un, visticamāk, 20 gadus apsaimniekos visus atkritumus Rīgā. Ar veco jauno domi zvaigznes sastājās kā vajag. — Janis (@Butkevics) June 30, 2017

Apbrīnojama VVD nekonsekvence! Kāpēc neiedeva tos 700k pašai "Prima M"? Ja drāž to valsti, tad lai drāž visos caurumos, kāpēc tikai dažos? — baltiņš (@fjodorovs91) June 30, 2017

Тем временем, как сообщила на пресс-конференции гендиректор Государственной службы охраны окружающей среды (ГСОС) Инга Колегова, оставшийся на свалке после пожара мусор будет вывезен, переработан и утилизирован. Работы планируется выполнить в течение месяца. Отходы будут вывезены на Гетлиньский полигон, где со временем их рассортируют и переработают. Опасные отходы будут переданы на надежное хранение.

Коллегова подчеркивает, что фирма Clean R в конкурсе победила двух других претендентов, благодаря лучшему ценовому предложению.

Как сообщалось, крупный пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора произошел 18 июня. Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров.