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В рамках организованной Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) предупредительной акции около 800 медиков с сегодняшнего дня прекратили работать продленное нормальное рабочее время, сообщил председатель ЛПРЗСУ Валдис Керис.

Профсоюз призвал медиков добровольно в разрешенном и установленном законом порядке не соглашаться в течение одного месяца работать продленное нормальное рабочее время.

На вопрос, как акция протеста может сказаться на жителях, Керис ответил, что им придется дольше ждать очереди на получение медицинских услуг. Особенно это касается получения плановых услуг, но в отдельных случаях может повлиять и на получение неотложной помощи.

Керис подчеркнул, что ответственность за это полностью ложится на политиков, поскольку они были своевременно извещены о ситуации и им было дано время и возможность ее исправить и предотвратить протесты. Решение о проведении предупредительной акции протеста ЛПРЗСУ принял, так как принятые Сеймом поправки к закону о лечении не обеспечивают улучшений, на которые надеялся профсоюз.

Напомним, несмотря на принятые поправки к закону о лечении, предусматривающие постепенный отказ от продленного нормального рабочего времени, медики приняли решение продолжать предупредительные акции протеста, отказываясь работать продленное нормальное рабочее время.