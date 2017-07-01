Общество |

Департамент сообщения Рижской думы информирует, что в связи с проведением в городе автопробега Gumball 3000, с 5-ти утра 1-го июля до 5-ти вечера 2-го июля будет закрыто движение транспорта на бульваре Бривибас, на участке от улицы Меркеля до улицы Элизабетеc.

Sheikh Mohammed Al Thani Rolls Royce In Riga For Gumball 3000 https://t.co/bcN1IsXITP — Leonard Yankelovich (@DARTZFILMZ) 29 июня 2017 г.

Эксклюзивные автомобили начали прибывать в Ригу уже накануне, 30 июня. Сегодня рижане смогут увидеть самые редкие и дорогие автомобили. В этом году ралли стартует именно в Риге, конечная точка пробега – Миконос. Выставку автомобилей можно посмотреть с полудня, а вечером – выступления диджеев.