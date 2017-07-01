Из-за автопробега Gumball 3000 в Риге введены ограничения движения (2)
Департамент сообщения Рижской думы информирует, что в связи с проведением в городе автопробега Gumball 3000, с 5-ти утра 1-го июля до 5-ти вечера 2-го июля будет закрыто движение транспорта на бульваре Бривибас, на участке от улицы Меркеля до улицы Элизабетеc.
Sheikh Mohammed Al Thani Rolls Royce In Riga For Gumball 3000 https://t.co/bcN1IsXITP— Leonard Yankelovich (@DARTZFILMZ) 29 июня 2017 г.
Эксклюзивные автомобили начали прибывать в Ригу уже накануне, 30 июня. Сегодня рижане смогут увидеть самые редкие и дорогие автомобили. В этом году ралли стартует именно в Риге, конечная точка пробега – Миконос. Выставку автомобилей можно посмотреть с полудня, а вечером – выступления диджеев.
#Gumball3000 #Riga #Latvia https://t.co/TBLCjIG6xk— CTSUTTER (@CTSUTTER) 30 июня 2017 г.
Gumball 3000 Riga - Mykonos 1 - 8 July 2017 @gumball3000 pic.twitter.com/Dwx1xZlEdn— Guillaume Laffon (@guillaumelaffon) 3 июня 2017 г.
Впрочем, может быть, один у архива, с аварийками стоял.
Участвуют только нищеброды, изображающие из себя аристократов, денег хватает только на ломучие мусорники.