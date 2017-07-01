Из-за автопробега Gumball 3000 в Риге введены ограничения движения (2)

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Общество | 1 июля 2017 года, 11:43

Департамент сообщения Рижской думы информирует, что в связи с проведением в городе автопробега Gumball 3000, с 5-ти утра 1-го июля до 5-ти вечера 2-го июля будет закрыто движение транспорта на бульваре Бривибас, на участке от улицы Меркеля до улицы Элизабетеc.

Эксклюзивные автомобили начали прибывать в Ригу уже накануне, 30 июня. Сегодня рижане смогут увидеть самые редкие и дорогие автомобили. В этом году ралли стартует именно в Риге, конечная точка пробега – Миконос. Выставку автомобилей можно посмотреть с полудня, а вечером – выступления диджеев.

Комментарии 2
Иван41 минуту назад
Аристократ коммент оставил :)
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Они1 час назад
Сутки, по Бривибас поедут?
Впрочем, может быть, один у архива, с аварийками стоял.
Участвуют только нищеброды, изображающие из себя аристократов, денег хватает только на ломучие мусорники.
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