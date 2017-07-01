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В воскресенье 2 июля, с 10:00 часов, в Вецмилгрависе уже седьмой год подряд будет проходить акция по сплочению общества Mūsu ostas sēta 2017. В этом году она посвящена столетию Латвии. Принять участие может любой желающий житель микрорайона.

За шесть лет проекта Mūsu ostas sēta 2017, школьники из Вецмилгрависа разрисовали примерно 700 метров железобетонного забора Рижского свободного порта, в результате чего получилось более 300 интересных картин. Герои сказок, кораблики, яркие мозаики, подводный мир, цветы и растения. Эти работы до сих пор радуют прохожих.

Следующий этап планируется с особым смыслом – подарок к столетию Латвийской республики будет реализован на проспекте Вецакю на заборе Рижской судоверфи. На 200 метрах железобетона народным поясом будут нарисованы все регионы – Курземе, Земгале, Видземе и Латгале. Акцию поддерживает Управление Рижского свободного порта и Общество развития Вецмилгрависа.

Если до сих пор в акции принимали участие только молодые таланты из школ Вецмилгрависа, то в это воскресенье ждут всех, кто любит рисовать красками. Любой желающий сможет создать красоту для Вецмилгрависа и Латвии.