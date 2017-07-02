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Рижский окружной суд по уголовному делу против обвиняемого в призыве подписываться за присоединении Латвии к России Максима Коптелова вновь отклонил просьбу изменить ему меру пресечения.

Как сообщили в суде, просьба обвиняемого изменить ему меру пресечения отклонена, но суд удовлетворил просьбу обвиняемого и его защитника о приобщении к делу документов. Решений по просьбам пригласить на судебное заседание свидетеля и специалиста суд не принял. Следующее заседание суда назначено на 28 августа.

В качестве меры пресечения в отношении Koптелова избрана подписка о невыезде.

Как сообщалось, приговоренный судом к шести месяцам тюремного заключения за призыв подписываться за присоединении Латвии к России Максим Коптелов обжаловал приговор.

Апелляционную жалобу на решение суда Курземского района Риги подала также адвокат Коптелова. Суд получил заявления 20 и 25 апреля, дело передано Рижскому окружному суду.

Адвокат Коптелова Илона Булгакова ранее заявила, что приговор обязательно будет обжалован, потому что это "позор для Латвии".

"Такое наказание является чрезвычайно суровым. Посмотрим, каковы будут мотивы суда. Это очень плохой прецедент в сфере свободы слова", - заявила Булгакова, отметив, что на процессе не были представлены доказательства того, что подсудимый действительно недвусмысленно призывал к ликвидации независимости государства.

Булгакова не исключает, что суд, вынося такой приговор, руководствовался настроениями в обществе.

Петицию о присоединении Латвии к России Коптелов опубликовал на сайте www.avaaz.org весной 2014 года, а задержан был в феврале 2015 года. В последнем абзаце призыва было указано, что его следует воспринимать как шутку.

Прокуратура Рижского судебного округа предъявила Коптелову обвинение по статье Уголовного закона о публичном призыве к ликвидации государственной независимости Латвии с включением ее в состав другого государственного образования.

Расследовавшая дело Полиция безопасности заявила, что мужчина не относится к числу известных сторонников российской политики соотечественников в Латвии. Полиция безопасности пришла к выводу, что автор призыва полностью осознавал последствия своих действий, а текст петиции квалифицируется как публичный призыв к ликвидации независимости государства.