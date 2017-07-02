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Управление по борьбе с экономическими преступлениями Государственной полиции с 2015 года начало шесть уголовных процессов о преступлениях против природы, сообщили в Госполиции.

Четыре из этих процессов были начаты в этом году.

Уголовные процессы возбуждены по двум статьям Уголовного закона - о загрязнении и замусоривании земли, леса и воды и о загрязнении атмосферного воздуха.

Как отметила пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица, преступления против природы - сравнительно новый вид преступных деяний, их расследование - сложный процесс, требующий от следствия специальных знаний.

Несмотря на это, надо сказать, что в борьбе с такого рода преступлениями как в Латвии, так и в других странах мира наблюдается положительная тенденция, добавила она.

Как сообщалось, сейчас Управление по борьбе с экономическими преступлениями расследует уголовный процесс о пожаре на нелегальной свалке отходов в окрестностях Слоки. В 2016 году прокуратура передала в Тукумский районный суд уголовное дело о загрязнении шлокенбекского озера Дзирнаву и реки Слоцене.