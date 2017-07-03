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Сегодня, 3 июля, с 12:00 начинается забастовка семейных врачей, к которым присоединились также и сельские семейные врачи.

Во время забастовки семейных врачей оставшиеся в практиках медсестры и помощники врачей будут разъяснять жителям забастовочные требования и оказывать минимальную помощь, сообщила руководитель Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

Кто заменит семейных врачей на время забастовки

В соответствии с правилами Кабинета министров медсестры могут делать уколы и перевязки, консультировать пациентов, измерять артериальное давление. Если медсестры не смогут оказать необходимую помощь, они проинформируют пациентов о том, где они ее могут получить.

Больше помощи пациентам могут оказать помощники врачей. В соответствии с правилами Кабинета министров они могут принимать острых больных, выписывать рецепты на некомпенсируемые лекарства, больничные листы на срок до 10 дней.

Однако во время забастовки будут открыты не все практики семейных врачей, потому что в некоторых нет медсестер и помощников, а в некоторых сестры находятся в отпусках. В практиках, где нет медсестер, врачи сами в рабочее время будут предоставлять пациентам информацию и разъяснять причины забастовки.

Какие услуги здравоохранения можно будет получить у дежурных врачей

Пациентам можно будет открывать и закрывать листы нетрудоспособности, будет обеспечен доступ к медикаментам, необходимая и плановая вакцинация младенцев, справки для отправки детей в летние лагеря тоже можно будет получить у дежурных врачей.

Будут действовать также новые пункты дежурных врачей.

Как найти дежурного врача

На сайте Национальной службы здравоохранения будет действовать специальная интерактивная карта мест, где пациенты смогут получить услуги первичного здравоохранения, сообщила министр здравоохранения Анда Чакша.

Как получить консультацию врача в случае простых заболеваний

Чтобы пациенты даже во время акции протеста могли получать информацию, в Национальной службе здоровья решили изменить время работы консультативного телефона семейных врачей 66016001: звонить на этот номер теперь можно круглосуточно, в том числе в рабочие дни.

Позвонив на этот номер, можно будет получить советы медиков в случае простуды, болей в горле и ушах, высокой температуре, диарее, рвоте, незначительных травмах, обострении хронических заболеваний и так далее — при простых случаях заболеваний.

В начинающейся забастовке семейных будет участвовать также Латвийская ассоциация сельских семейных врачей, сообщила ее руководитель Лига Козловска.

В общей сложности будут участвовать более 600 семейных врачей.

Как сообщалось, на состоявшихся 26 июня переговорах не было достигнуто соглашение, поэтому сегодня началась забастовка семейных врачей.

Забастовка будет бессрочной и продлится до тех пор, пока с правительством не удастся договориться по выдвинутым семейными врачами требованиям.

Также, с 1 июля в рамках организованной Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода предупредительной акции, около 800 медиков прекратили работать продленное нормальное рабочее время.

Напомним, как писал Mixnews, врачи готовы судиться, если Минздрав будет оказывать давление на бастующих.