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Более 600 добровольцев из разных населенных пунктов подключились к поискам пропавшего 1 июля ребенка Вани Берландина и с наступлением темноты ездят по окрестностям Лиепаи, ищут мальчика. Напомним, поиски координирует Государственная полиция в сотрудничестве с Лиепайской полицией, Национальными вооруженными силами и Земессардзе.

Госполиция, тем временем, объявила новое место сбора для добровольцев, которые могут приехать и помочь.

"Важно. Всем, кто ведет поиски! Изменилось место сбора - теперь собираемся напротив концертного зала "Большой янтарь". Оттуда начнется дальнейшая координация поисков", - сказано в аккаунте полиции в Twitter.

Svarīgi visiem meklēšanā iesaistītajiem! Mainīta tikšanās vieta no Pāvilostas ielas1 uz stāvlaukumu pretī Lielajam dzintaram aiz Fonteina! https://t.co/78giimMiJM — Valsts policija (@Valsts_policija) July 2, 2017

Как написала в своем профиле в Facebook спецкорреспондент Криминал-информа Светлана Зимина–Гинтер, людей довольно много, пишут в полиции, но если у вас есть такая возможность подключиться, было бы хорошо. Сейчас задача проверить окрестности дома, подъезды домов, погребам, сарайчикам, подвалам - местам, где можно спрятаться и переночевать".

Она также обратилась к лиепайчанам с просьбой.

"Если можете, подключайтесь к поискам! Мальчик до сих пор не найден!” На вопрос, в чем нуждаются добровольные помощники - может быть, нужна вода, фонарики или что-то еще, представители полиции ответить затрудняются. Говорят, то добровольные помощники сейчас общаются между собой по рации Zello, именно там происходят их коммуникация, поэтому лучше спросить у них напрямую, нуждаются ли они в чем-то. Все силы полиции задействованы в поисках, поэтому нет времени даже задуматься о таких вещах", - пишет Зимина-Гинтер.

Фрагмент переговоров добровольцев в Лиепае по рации Zello

Других горожан просят посмотреть вокруг или хотя бы выглянуть во двор через окно - возможно, вы увидите мальчика в красной рубашке, которого ищут родители. По последней поступившей информации, ребенок был одет в красную рубашку с изображением мультипликационного героя Маквин Молния. Полиция просит звонить по телефону 110.

Стоит отметить, что поисковая организация Bezvests.lv реагирует незамедлительно в случаях, когда к ним обращаются родители, или руководство полиции. В этом случае такого сделано не было, поэтому добровольцы не могли юридически организовывать поиски. А полиция обратилась к народу через Facebook в 16:38 в воскресенье, все, кто смог из лиепайчан, подключились.

Meklēšanas darbi turpinās!

Aicinām pievērst uzmanību vietām, kur bērns varētu nakšņot, t.sk.-māju kāpņu telpām, pagrabiem, šķūnīšiem u.tml. https://t.co/avkYZYNmcY — Valsts policija (@Valsts_policija) July 2, 2017

Как сообщал портал Mixnews, в воскресенье, в 15.00 Государственная полиция получила заявление о том, что вчера, 1 июля, в 08:30, с места своего проживания в Лиепае, на улице Павилостас, ушел и не вернулся пятилетний Иван Берладин.

Местонахождение мальчика неизвестно, в настоящее время проводится его поиск, и необходима также добровольная помощь.

Особые приметы ребенка: рост 128 см, среднего телосложения, короткие, светлые волосы, голубые глаза.

На мальчике надета красная куртка с молнией, синяя вязаная курточка и синие спортивные штаны. На ногах - пестрые носки и сандали. Мальчик говорит по-русски.

!!!!ВАЖНО!!!: нюанс, который добровольцы узнали от местных мальчишек -

у пропавшего 5-летнего мальчика Вани синяк под глазом.

Поиски мальчика проводит Госполиция, полиция Лиепаи, земессарги и национальные вооруженные силы. Кроме того, на зов о помощи откликнулись сотни добровольцев из разных населенных пунктов.

Фото: infoliepaja.lv, Макс Иванов.

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