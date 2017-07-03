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Врач гастроэнтеролог, депутат Сейма Хосам Абу Мери ("Единство") на своей странице Facebook написал пост о том, что несмотря на свое долгое проживание в Латвии в статусе гражданина, его до сих пор называют проклятым мусульманином.

"Скоро будет 25 лет, как я живу в Латвии. Это большая часть моей жизни. Иногда даже кажется, что я больше латвиец, нежели ливанец. Латвия - моя страна, моя вторая родина. Латвия мне дала дом, семью, детей, работу, хобби, человеческое уважение. Я много чего делал и многого достиг. Все, что делал, делал от сердца", - пишет Абу Мери.

Он добавил, что ежедневно, как специалист он сталкивается с разными пациентами, которые при этом кажутся ему довольно похожими.

"Как доктор я сталкиваюсь с людьми разных национальностей и профессий. Кажется, что когда все люди нуждаются в помощи, то они все похожи. Но за пределами кабинета врача все выглядит по-другому. Я понимаю, что никогда не будет так, чтобы один человек всем нравился. Вне зависимости от того, что он делает или чего не делает", - делится известный гастроэнтеролог.

По словам Абу Мери, жители Латвии зачастую мыслят стереотипами.

"Араб. Излюбленный штамп. Не доктор, не политик, не человек. Араб. Если делаю что-то хорошее, то все готовы прославлять и упоминать, как пример интеграции. Если ошибусь, то сразу определяется моя этническая принадлежность", - удивляется он.

Врачу часто приходится сталкиваться с тем, что во многих публикациях в интернете его называют "проклятым мусульманином, которому здесь не место".

"Меня никто даже не спросил, какая моя вера или верю ли я вообще в Бога. Ведь никто не пишет в комментариях к какому-нибудь латышу "проклятый лютеранин". Почему же про меня можно позволить себе писать все? Говорить неправду, распускать слухи?" - задается вопросом доктор-политик.