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Несмотря на то, что работники больниц начали акцию протеста только 1 июля, отказавшись работать сверхурочные, больницы уже не справляются с наплывом пациентов. Об этом в интервью программе «900 секунд» канала LNT заявил руководитель Латвийского общества больниц Евгений Калейс.

Больницы уже получили инструкции с планом действия, что можно улучшить и как действовать в сложившейся ситуации, а также с указаниями, что делать после 12 часов 3 июля, когда начнется бессрочная забастовка семейных врачей.

Сверхурочные, по словам Калейса, отказались работать порядка 800 работников больниц.

Как уже писал портал Mixnews, сегодня, 3 июня в полдень начинается бессрочная забастовка семейных врачей, в которой принимает участие примерно 600 врачей. Кроме того, уже с 1 июля 800 медработников проводят акцию протеста, отказываясь работать "нормальное продленное рабочее время".