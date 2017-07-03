Больницы не справляются с наплывом пациентов из-за забастовки (+ОПРОС) (12)

фото

Общество | 3 июля 2017 года, 09:53

Несмотря на то, что работники больниц начали акцию протеста только 1 июля, отказавшись работать сверхурочные, больницы уже не справляются с наплывом пациентов. Об этом в интервью программе «900 секунд» канала LNT заявил руководитель Латвийского общества больниц Евгений Калейс.

Больницы уже получили инструкции с планом действия, что можно улучшить и как действовать в сложившейся ситуации, а также с указаниями, что делать после 12 часов 3 июля, когда начнется бессрочная забастовка семейных врачей.

Сверхурочные, по словам Калейса, отказались работать порядка 800 работников больниц.

Как уже писал портал Mixnews, сегодня, 3 июня в полдень начинается бессрочная забастовка семейных врачей, в которой принимает участие примерно 600 врачей. Кроме того, уже с 1 июля 800 медработников проводят акцию протеста, отказываясь работать "нормальное продленное рабочее время".

Комментарии 12
Kotleta Charli-Chang1 час назад
выпускайте кракена,т.е. аболтыню улюлюкать)
Ответить
Ъ1 час назад
Поддерживаю медиков,люди должны получать адекватную зарплату за сверхурочные,и это должно быть везде,а то наши хитрожопые работодатели старательно продвигают изменить трудовое законодательство,чтобы можно было привлекать к работе людей сверх нормального времени и при этом не платить как положено вдвойне,а многие люди по ряду причин вообще не хотят работать сверхурочно,по тому как есть и другие в жизни важные вещи помимо работы.
3
Ответить
Irina Smirnova1 час назад
Пусть пациенты бастуют, они налоги платят
1
Ответить