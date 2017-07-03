В Риге выступит Depeche Mode (5)

фото

Общество | 3 июля 2017 года, 10:36

20 февраля 2018 года, в ходе своего мирового турне GLOBAL SPIRIT TOUR, популярная британская электроник-рок-группа Depeche Mode выступит в концертном зале Arena Riga. Об этом сообщается на официальном сайте музыкального коллектива.

Билеты поступят в продажу в четверг, 6 июля, в 10:00, в кассах Biļešu serviss и на сайте www.bilesuserviss.lv. Цены билетов от 69 до 100 евро.

Комментарии 5
Вячеслав Анчуков28 минут назад
Игорь Александрович Джан
Ответить
Хромышева Екатерина28 минут назад
Даааа! Уже сообщили. Уже интересуются пойдём ли мы?
Ответить
Ирина Леонидовна Ломакина1 час назад
Екатерина Хромышева
Ответить