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20 февраля 2018 года, в ходе своего мирового турне GLOBAL SPIRIT TOUR, популярная британская электроник-рок-группа Depeche Mode выступит в концертном зале Arena Riga. Об этом сообщается на официальном сайте музыкального коллектива.

Билеты поступят в продажу в четверг, 6 июля, в 10:00, в кассах Biļešu serviss и на сайте www.bilesuserviss.lv. Цены билетов от 69 до 100 евро.