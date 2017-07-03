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Президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону о защите животных, запрещающие использовать в цирковых представлениях диких животных, сообщили в президентской канцелярии.

Ранее президент получил несколько просьб не провозглашать поправки, в том числе от артиста цирка Сергея Ступакова, который выступает с дрессированными горлицами и попугаями. Эти поправки означают, что он больше не сможет давать представления в Латвии.

Как сообщалось, 15 июня Сейм в окончательном чтении принял поправки, запрещающие использовать в цирковых представлениях диких животных, хотя ответственная комиссия ранее одобрила другую формулировку. Рассматривая изменения в законе о защите животных в окончательном чтении, парламент большинством голосов отклонил предложение народнохозяйственной комиссии разрешить использовать в цирке животных из специально составленного списка.

Таким образом, Сейм не стал менять одобренную в первом чтении редакцию поправок, которые запрещают использовать в цирке любых диких животных, в том числе родившихся в неволе.

С инициативой запретить использование в цирковых представлениях диких животных в 2015 году выступила Продовольственно-ветеринарная служба. Использование диких животных в цирковых представлениях запрещено во многих европейских странах. В латвийских цирках дикие животные постоянно не размещены - все используемые в цирковых представлениях в Латвии дикие животные ввозятся передвижными цирками из других стран.

В Сейм также было подано 26 000 подписей под петицией "За человечный цирк", предлагающей прекратить использование животных в цирке.