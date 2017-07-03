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С сегодняшнего дня, 3 июля, все услуги Службы государственных доходов (СГД) можно получить в едином государственно-муниципальном центре обслуживания клиентов в административном комплексе на улице Талеяс, 1 в Риге, сообщили в СГД.

В центре доступны не только все оказываемые СГД услуги, но и услуги Государственного агентства социального страхования, Государственного агентства занятости и Государственной инспекции по труду.

Центр обслуживания клиентов СГД на ул. Эдуарда Смильгя, 46 в Риге прекратил действовать с 30 июня.

Решение о закрытии центров обслуживания клиентов было принято в рамках их оптимизации, предусматривавшей постепенное сокращение управляемых и арендуемых СГД площадей с сохранением наиболее выгодных вариантов.

Служба госдоходов напоминает, что значительные ресурсы вложены в развитие информационных технологий, поэтому многие процессы автоматизированы, и практически все услуги доступны жителям дистанционно, с использованием электронной системы декларирования, что существенно уменьшает необходимость посещать СГД лично.

В Латвии сейчас действуют 75 единых государственно-муниципальных центров обслуживания клиентов СГД.