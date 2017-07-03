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Kассы самообслуживания доступны уже в пятнадцатом магазине Maxima Latvija. В оборудование этих касс самообслуживания в магазине Maxima XX в ТЦ Pilsētas pasāža в Елгаве, на улице Дриксас, 4, предприятие инвестировало 68 000 евро.

В магазине жителям доступны пять касс самообслуживания, в трех из которых за покупки можно рассчитываться как наличными деньгами, так и платежными картами, и в двух – только платежными картами, в том числе и бесконтактными платежными картами.

“Это уже второй магазин Maxima Latvija в Елгаве, в котором жителям доступны кассы самообслуживания. В прошлом году кассы самообслуживания мы установили также в магазине Maxima XX в ТЦ Valdeka в Елгаве, на улице Ригас, 11a”, – говорит операционный руководитель Maxima Latvija Кристине Аболтиня.

“Сейчас кассами самообслуживания пользуются примерно 27% жителей в тех магазинах, где они доступны. Елгавчане также используют их все чаще. Если сначала эти кассы выбирали люди более молодого возраста, то сейчас это и семьи с детьми, которым понравилось сканировать продукты, и молодежь, есть также и пожилые люди. Прогнозируем, что и в этом магазине жители постепенно, но начнут рассчитываться за покупки в кассах самообслуживания”, – отмечает Аболтиня.

В этом году Maxima Latvija планирует еще больше расширить сеть касс самообслуживания и внедрить их также в магазинах меньшего формата или магазинах Maxima X, между тем во всех трех магазинах Maxima XXX предполагается расширить зону касс самообслуживания.

“Расширение сети касс самообслуживания является одним из шагов по снижению нагрузки на наших работников, ведь в среднем за день один кассир обслуживает примерно 400-600 клиентов. В свою очередь в течение одного дня во всех магазинах Maxima Latvija совершают покупки примерно 300 000 жителей”, – продолжает Аболтиня.

Во всех кассах самообслуживания можно осуществлять накопления на карте Paldies, а также рассчитываться накопленными на карте Paldies деньгами. Кроме того, во всех кассах самообслуживания можно рассчитываться с помощью подарочных карт Maxima Latvija, а также использовать "Карту предприятий".

В течение последних двух лет в расширение сети касс самообслуживания предприятие Maxima Latvija инвестировало более 800 000 евро, примерно полмиллиона из этой суммы было инвестировано в прошлом году.

Уже сообщалось, что следуя тенденциям рынка и заботясь о комфорте для потребителей, Maxima Latvija начала внедрение касс самообслуживания.

Самые первые кассы Maxima Latvija внедрила в 2009 году. В 2015 году началось более интенсивное расширение сети касс самообслуживания, которое продолжалось в 2016 году.

С установкой новых пяти касс самообслуживания в Елгаве, на улице Дриксас,4, сейчас в сети Maxima Latvija работают 83 кассы самообслуживания в 15 магазинах.

Они доступны в Риге, в магазине на улице А.Деглава, 67, где работает семь касс самообслуживания, в магазине на Улманя гатве, 88а – семь, в магазине на улице Бикерниеку, 143 – шесть, в магазине на улице Слокас, 115 – семь, в магазине на улице Сахарова, 20а – шесть, в магазине на Виенибас гатве, 113 – пять, в магазине на улице Мукусалас, 73 – пять, в магазине на улице Ницгалес, 46а – пять касс самообслуживания.

Кроме того, в семи магазинах за пределами столицы – в Резекне, на аллее Атбривошанас, 141А, доступно пять касс самообслуживания, в магазине в Юрмале, на Талсу шоссе, 25 – пять, в магазине в Огре, на улице Ригас, 23 – пять, в магазине в Елгаве, на улице Ригас, 11а – пять, в магазине в Лиепае, на улице Клайпедас, 62 – пять, и в магазине в Марупе, на улице Педедзес, 1 доступно пять касс самообслуживания.