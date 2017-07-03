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Семья пропавшего в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина находилась под надзором местной Социальной службы, сообщила в интервью радио Baltkom специалист по общественным отношениям Гунта Якобсоне, однако, по ее словам, связано это было не с проблемами ребенка, а со статусом безработной, который был присвоен его маме.

Другие данные о семье Якобсоне раскрывать отказалась, сославшись на закон о защите личных данных. Не сообщается также, есть ли в семье другие дети.

Известно, что в поле зрения Лиепайского сиротского суда семья не попадала.

Напомним, как писал Mixnews, в Лиепае второй день продолжаются поиски пропавшего пятилетнего Ивана Берладина, который в субботу вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал. Пока ребенка найти не удалось.