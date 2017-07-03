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На чемпионате Латвии по быстрым шахматам, который прошел в воскресенье, 2 июня, лучшей среди женщин стала министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, которая набрала 8,5 очков.

В общем зачете она стала пятой. Первое же место занял мастер Международной шахматной федерации (FIDE) Артур Бернотас, который в мае также одержал победу и на чемпионате страны по классическим шахматам.

В нынешнем чемпионате по быстрым шахматам приняло участие 38 человек, которым нужно было сыграть по 13 игр.

Бернотас набрал 10,5 очков, второе место с 10 очками занял Нормунд Миезис, на третьей ступени пьедестала оказался Матисс Мустапс.