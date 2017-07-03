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Фото/Facebook/Bezvests.lv

В поисках пропавшего в субботу в Лиепае пятилетнего мальчика принимают участие около 2 000 добровольцев (включая волонтеров организации Bezvests.lv) и 100-200 профессионалов: работники государственной и муниципальной полиции, земессарги, служащие Национальных вооруженных сил, сообщил в интервью радио Baltkom представитель полиции Курземского региона Ингус Укстиньш.

В то же время на сайте infoliepaja.lv организация Bezvests.lv объявила сбор добровольцев для продолжения поисков. Сбор назначен на сегодняшний вечер, 3 июля, в 19:00 по адресу Лиепая, улица Павилостас, 1 – возле дома, из которого ребенок ушел.

Напомним, как писал Mixnews, в Лиепае второй день продолжаются поиски пропавшего пятилетнего Ивана Берладина, который в субботу вышел из своего дома и пропал. Пока ребенка найти не удалось.