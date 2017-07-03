Пропавшего в Лиепае ребенка ищут более 2 000 человек (3)

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Фото/Facebook/Bezvests.lv

Общество | 3 июля 2017 года, 14:28

В поисках пропавшего в субботу в Лиепае пятилетнего мальчика принимают участие около 2 000 добровольцев (включая волонтеров организации Bezvests.lv) и 100-200 профессионалов: работники государственной и муниципальной полиции, земессарги, служащие Национальных вооруженных сил, сообщил в интервью радио Baltkom представитель полиции Курземского региона Ингус Укстиньш.

В то же время на сайте infoliepaja.lv организация Bezvests.lv объявила сбор добровольцев для продолжения поисков. Сбор назначен на сегодняшний вечер, 3 июля, в 19:00 по адресу Лиепая, улица Павилостас, 1 – возле дома, из которого ребенок ушел.

Напомним, как писал Mixnews, в Лиепае второй день продолжаются поиски пропавшего пятилетнего Ивана Берладина, который в субботу вышел из своего дома и пропал. Пока ребенка найти не удалось.

Комментарии 3
Dfcz59 минут назад
Как показывают российская практика, только впервые сутки находят живых детей, ну максимум 2 дня. Потом очень маленький процент что их находят живьем. Тут два варианта, либо он погиб, либо его удерживает какой нибудь педофил или маньяк.
Бывает конечно родители и родственники делят между собой ребенка и тупо похищают и удерживают у себя, ну у этой семьи такого нету.
Так что тут только два варианта.((
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Таня45 минут назад
Была уверенна что найдут быстро,но время идёт и начинают в голову лезть плохие мысли. Уфы..плохие. (
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Ник39 минут назад
Все беды и проблемы из за семьи и взрослых(( из за плохого поведения взрослых, всегда страдают дети. Поэтому смешно когда взрослые еще чему то детей учат. Да дети самые прекрасные существа, зла столько не делают сколько делают взрослые.
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