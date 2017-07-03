Общество |

Фото/gorod.lv

Машину, протаранившую еще 22 июня дом в Даугавпилсе, вытащили только через 11 дней, сообщает портал nasha.lv.

Вечером 22 июня в Даугавпилсском микрорайоне Грива произошло ДТП, о котором говорил весь город, напоминает портал. Автомобиль марки BMW на перекрестке улиц Амату и Пардаугавас въехал в жилой дом. Как выяснилось, машина сначала врезалась в Mercedes, задела угол гаража одного из домов, а затем въехала в соседний дом. Только по счастливой случайности живущие в том доме люди не пострадали.

Эвакуация автомобиля, протаранившего дом, сильно затянулась. Машину убрали только на 11-ый день. Как пояснил депутат гордумы Михаил Лавренов, процесс затянулся из-за праздника Лиго и формальностей, которые нужно было соблюсти. Однако несмотря на объективные причины, ситуация, когда после такого ДТП из жилого дома аж полторы недели не могут убрать автомобиль, и люди вынуждены с этим как-то мириться, не является нормальной, подчеркивается на сайте.

Напомним, как писал Mixnews, пользователь Facebook Артур Понятовский на своей странице опубликовал фото и видео аварии, случившейся в Даугавпилсе, когда автомобиль врезался в его дом. Машина проломила стену и застряла в комнате.