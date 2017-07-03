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Полиция безопасности (ПБ) Латвии начала рассылать ответы на заявления жителей Латвии, которые были возмущены публикацией депутата Сейма Эдвина Шноре (Национальное объединение) в газете "Национальные вести", в которой русские сравниваются с вошью.

Среди тех, кто обратился с заявлением в полицию безопасности – а не разжигают ли подобные публикации межнациональную рознь – политик Андрей Толмачев ("Союз русских Латвии").

"Что и требовалось доказать, полиция не усматривает в словах депутата Сейма Э.Шноре признаков разжигания национальной вражды . Значит можно будет продолжать сравнивать русских Латвии со вшами. А потом может этот депутат может предложить провести "санитарную обработку" и избавиться от паразитов на теле Латвии", - написал Толмачев на своей странице в Facebook.

"Все это уже было в истории 76 лет назад, тогда тоже за пару дней "очистили" Латвию, а главными "чистильщиками" были студенты в главе с молодым и перспективным юристом В.Арайсом", - заявил политик.

Как сообщал Mixnews, в издании "Национальные вести" 19 мая появилась статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Альфреда Берзиньша: "Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно". В продолжение этой темы Шноре пишет, что "приехавшие в советское время русскоязычные, хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают".

За эту публикацию депутат получил устное замечание от парламентской комиссии по этике.