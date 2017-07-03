ПБ: цитата Шноре о русской вши – не преступление (16)

фото

Общество | 3 июля 2017 года, 15:42

Полиция безопасности (ПБ) Латвии начала рассылать ответы на заявления жителей Латвии, которые были возмущены публикацией депутата Сейма Эдвина Шноре (Национальное объединение) в газете "Национальные вести", в которой русские сравниваются с вошью.

Среди тех, кто обратился с заявлением в полицию безопасности – а не разжигают ли подобные публикации межнациональную рознь – политик Андрей Толмачев ("Союз русских Латвии").

"Что и требовалось доказать, полиция не усматривает в словах депутата Сейма Э.Шноре признаков разжигания национальной вражды . Значит можно будет продолжать сравнивать русских Латвии со вшами. А потом может этот депутат может предложить провести "санитарную обработку" и избавиться от паразитов на теле Латвии", - написал Толмачев на своей странице в Facebook.

"Все это уже было в истории 76 лет назад, тогда тоже за пару дней "очистили" Латвию, а главными "чистильщиками" были студенты в главе с молодым и перспективным юристом В.Арайсом", - заявил политик.

Как сообщал Mixnews, в издании "Национальные вести" 19 мая появилась статья Шноре, в которой он ссылается на слова довоенного министра по общественным делам Альфреда Берзиньша: "Если один раз пустишь русскую вошь в шубу, вывести ее будет сложно". В продолжение этой темы Шноре пишет, что "приехавшие в советское время русскоязычные, хотя и постоянно ругают Латвию, отсюда не уезжают".

За эту публикацию депутат получил устное замечание от парламентской комиссии по этике.

Комментарии 16
Олег1 час назад
Вот это защитнички,вот это "адвокаты". Короче:ИГРА В ОДНУ КАЛИТКУ. Чего же еще ждать от таких.....
Ответить
Патриот 1 час назад
Вот всё жду недождусь, когда хохлы, арабы заполонят Латвию и начнут сжигать, отрезать бошки латышам. Что на это потом ПБ - проститутки большой политики скажут
Ответить
ddd49 минут назад
poprobuite nazvatj korennyh nekulturnymi svinjami, budet li takim že rezultat? nu a šnurku spasibo - okončatelno ubedil otkazatsa ot prinadležnosti k etomu narodu i smenitj nacionalnostj na- russkij,
1
Ответить