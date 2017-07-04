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В День памяти жертв геноцида еврейского народа, 4 июля, в Риге пройдут памятные мероприятия на ул. Гоголя, 25 и церемония возложения цветов в мемориале в Бикерниеки, сообщила исполнительный директор Латвийского совета еврейских общин Гита Умановска.

Памятное мероприятие у мемориала на ул. Гоголя, 25 на месте большой хоральной синагоги, сожженной 4 июля 1941 года по распоряжению нацистов вместе с укрывшимися в ней людьми, начнется в 12.00.

В нем примут участие председатель Сейма Инара Мурниеце, премьер-министр Марис Кучинскис, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, министр обороны Раймонд Бергманис, мэр Риги Нил Ушаков, другие государственные должностные лица и иностранные дипломаты.

С речами к собравшимся обратятся бывший узник Рижского гетто и концлагерей Маргерс Вестерманис и председатель объединения еврейских общин федеральной земли Нижняя Саксония (Германия) Михаэль Фирст. Раввин Рижской синагоги Калев Крелин проведет молитву. Вести церемонию будет зампредседателя Латвийского совета еврейских общин Дмитрий Крупников.

В 13.00 начнется церемония возложения цветов в мемориале в Бикерниекском лесу. Ее участники помянут 20 тысяч евреев из Латвии и других европейских стран, убитых здесь в 1941-1942 гг. В церемонии примут участие делегация Рижского комитета Германии, представители самоуправлений Вены и Брно (Чехия).