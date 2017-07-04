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Латвия может попросить Швецию убрать отходы с территории нелегальной свалки в Юрмале и покрыть расходы на расчистку пострадавшей от пожара территории.

Об этом журналистам сообщила начальник Государственной службы окружающей среды (ГСОС) Инга Колегова после заседания совета по кризисному управлению.

ГСОС сделает все, чтобы выявить слабые места в системе утилизации отходов, заверила она. Юрмальский случай - первый и пока единственный в Латвии, и ГСОС сделает все для того, чтобы подобные случаи не повторились.

Движение бытовых отходов в ЕС происходит согласно требованиям регламента, эти отходы перемещаются так же свободно, как и товары, пояснила Колегова.

В случаях, когда речь идет о нарушениях в перевозке этих отходов, согласно регламенту устанавливается также обязанность отправившей их страны либо принять эти отходы обратно либо покрыть расходы, сообщила она.

Если бы не было пожара, отходы были бы вывезены обратно в Швецию. Правительство выделило до 700 тыс. евро на очистку пострадавшей от пожара территории нелегальной свалки в Юрмале. На вопрос, может ли Швеция покрыть эти расходы, Колегова ответила, что ГСОС сейчас работает над составлением этого запроса.

Шведское агентство окружающей среды известило полицию и прокуратуру Швеции, чтобы вместе с латвийскими органами выяснить обстоятельства дела.

Премьер-министр Марис Кучинскис сообщил, что сформирована специальная комиссия, которая проанализирует данный случай и проблемы хранения отходов в Латвии.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис отметил, что цель государства - добиться взыскания расходов на ликвидацию последствий пожара с виновных лиц, но они пока не установлены.

В свою очередь Государственная полиция подозревает, что пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора в Юрмале произошел в результате умышленного поджога, заявил начальник Государственной полиции Интс Кюзис.

Как сообщил Кюзис, подозреваемых по делу пока нет, но есть достаточные основания считать, что имел место поджог. "Мы расследуем два преступных деяния - преступление против окружающей среды и умышленный поджог", - сказал начальник Госполиции.

Как сообщалось, крупный пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора в Слоке произошел 18 июня. Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров.