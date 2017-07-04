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Госполиция, армия, Земессардзе, а также добровольцы более двух суток ведут активные поиски 5-летнего Ивана Берладина, пропавшего 1-ого июля в Лиепае. Со всей страны в этот портовый латвийский город съехались около 2500 волонтеров, желающих помочь. К сожалению, поиски мальчика до сих пор не увенчались успехом.

В Каросту отправилась и съемочная группа TV3, которой удалось пообщаться с матерью ребенка Зоей Ареевой, пишет Kasjauns.lv.

Мать 5-летнего Ивана Берладина рассказала журналистам, что в то утро, 1 июля, мальчик буквально выскочил из квартиры, поэтому ни бабушка, ни сама мать даже не увидели, во что был одет ребенок. "Говорят, что сына видели в центре, и он сказал, что едет за конфетами и печеньем", - рассказала Зоя, указав, что у ребенка не было с собой ни денег, ни телефона.

"Он выбежал, и мы даже не смогли разглядеть, во что он одет. Да, была спортивная курточка - синяя с большими буквами...сандалии - без носков", - сказала мать, опровергнув ранее прозвучавшую информацию о том, что сын был одет в майку с мультипликационным персонажем "Молния Маквин".

TV3 сообщает со слов окружающих, что в семье часто происходили конфликты, и в субботу мать ругала мальчика за то, что он ушел гулять к морю. Также прозвучала информация, которую позднее распространила и полиция, о том, что у мальчика под глазом имелся синяк - его тоже неофициально "приписывают" матери ребенка.

В свою очередь, как пишет Skaties.lv, бабушка пропавшего мальчика в интервью другому телеканалу, LNT, пояснила, что в полицию не сообщали раньше воскресенья, так как матери в ночь на воскресенье, 2 июля не было дома.

Со слов соседки, мать ушла ночевать к своему другу, а бабушка думала, что мальчик ушел к матери. Но когда мать Ивана вернулась домой, то тут же отправилась на его поиски и затем сообщила о пропаже ребенка в полицию.

В свою очередь представитель Криминальной полиции в интервью LNT рассказал, что мальчик, по всей видимости, привык жить на улице. Сейчас опрашиваются его друзья, с кем он играл и гулял во дворе.

Напомним, интенсивные поиски ведутся в разных районах Лиепаи. В них участвуют полицейские, земессарги, военнослужащие и добровольцы. В городе распространяются листовки с фотографией мальчика, полиция призывает водителей общественного транспорта обращать внимание

Госполиция призывает население Латвии черпать информацию о поисках 5-летнего Ивана Берладина, пропавшего в субботу, 1 июля, с официальных аккаунтов правоохранительных органов.

"Так как зафиксированы случаи, когда анонимно сообщается недостоверная информация о том, что мальчик нашелся, просьба следить за новейшей информацией на официальной странице Госполиции в Facebook и Twitter! Также призываем добровольцев участвовать в поисках мальчика. Дополнительные силы нужны!", - сказано в сообщении Госполиции.

Лиепайчан призывают созвониться со своими родными, знакомыми, близкими, которые не пользуются интернетом и предупредить их о том, что пропал 5-летний ребенок.

Полиция разместила в Facebook плакат с фото мальчика и информацией о нем, чтобы его можно было распечатать для опознания ребенка, а также распространять далее в соцсетях.

Рост Ивана — 120 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик говорит по-русски.

В понедельник, 3 июля, в распоряжении полиции появилась информация о том, что, возможно, у мальчика под глазом синяк.

Meklēšana turpinās - Ivans vēl nav atradies.

Puika ir patstāvīgs, labi pārzina un izmanto sab.transportu; zēnam zem acs ir zilums. https://t.co/HeaCO435kg — Valsts policija (@Valsts_policija) July 3, 2017

Всех, у кого есть какая-либо информация об Иване, просят звонить по телефону 110.