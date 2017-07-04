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Ежегодно в Риге появляются новые улицы, или же переименовываются уже существующие. С учетом советов Комиссии по названиям городских объектов Рижской думы, комитет городского развития 3 июля поддержал присвоение ряду улиц названий в честь известных горожан.

Так, одну из улиц района Скансте назовут в честь одного из наиболее известных латвийских художников – Густава Клуциса (04.01.1898 – 26.02.1938). Улица будет называться Gustava Kluča iela. Клуцис был дизайнером, плакатистом и художником с мировым именем.

Участок, который соединяет улицы Клуча и Сканстес, планируют назвать улицей Роберта Хирша – отдав честь предпринимателю, который ввел в Латвии производство шелка и его заменителя в Латвии.

Именем композитора и пианиста Оскара Строка назовут участок от улицы Михаила Таля до улицы Спорта. В честь путешественника и исследователя Александра Лайме планируют назвать участок, который соединит улицу Строка с улицей Клуча.

Нашла поддержку и идея назвать в честь Вильгельма Оствальда участок улицы, которые соединяет улицы Лайме и Спорта. Оствальд был химиком, философом, лауреатом Нобелевской премии.

Окончательное решение будет принято на заседании Рижской думы.