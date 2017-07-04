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В этом году температура воздуха в Латвии еще не превышала +30 градусов, пишет на своей странице в социальной сети Twitter синоптик Янис Траллис. Кроме того, по его словам, в ближайшее время жары в стране не ожидается.

"Судя по прогнозам, жары пока не предвидется. До этого самые "поздние" +30 градусов в Латвии были зафиксированы 6 июля 2012 года", - пишет он.

Šogad Latvijā vēl nav sasniegta +30° atzīme, un prognozēs karstums pagaidām nav redzams. Iepriekšējie vēlākie +30° bija 2012.gada 6.jūlijā. — Jānis Trallis (@meteozinas) 3 июля 2017 г.

Тем временем синоптики сообщают, что сегодня, июля в нескольких районах Латвии ожидаются сильные грозы с ливнями.

С утра в грозовой зоне окажется Курземе и центральная часть страны, а во второй половине дня усиление ветра, дожди, град и грозы прогнозируется на всей территории страны. Местами количество осадков составит 15 литров на один квадратный метр.

Будет дуть умеренный юго-западный, западный ветер, к вечеру он сменит направление на северо-западное и усилится. Порывы ветра местами будут достигать 10 метров в секунду, во время грозы - до 13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха +15..+19 градусов.

В Риге с утра солнечно, к вечеру небо затянется облаками, пройдут дожди с грозами, возможны ливни. Дует юго-западный, западный ветер, вечером - северо-западный. Воздух в течение дня прогреется до +16..+17 градусов.