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Во время состоявшейся в США встречи латвийской делегации с представителями руководства корпорации Microsoft достигнуто соглашение об открытии инновационного центра Microsoft в Риге, сообщили в Министерстве охраны среды и регионального развития.

Как отметил министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс, открытие в Риге этого инновационного центра является важным достижением и подтверждением налаженного в Латвии сотрудничества между представителями отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), науки и неправительственных организаций и госуправления.