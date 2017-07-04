В Риге откроют инновационный центр Microsoft (3)

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Общество | 4 июля 2017 года, 11:44

Во время состоявшейся в США встречи латвийской делегации с представителями руководства корпорации Microsoft достигнуто соглашение об открытии инновационного центра Microsoft в Риге, сообщили в Министерстве охраны среды и регионального развития.

Как отметил министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс, открытие в Риге этого инновационного центра является важным достижением и подтверждением налаженного в Латвии сотрудничества между представителями отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), науки и неправительственных организаций и госуправления.

Комментарии 3
Уря!42 минуты назад
Будем вирусы писать, чтобы все на 10 переходили?
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Тем4 минуты назад
Что её насильно навязывают, очень не солидными методами.
Если вас устраивает - радуйтесь, для многих, она не приемлема.
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Не Лоялен13 минуты назад
А чем 10 плоха?)год уже сижу на 10 нареканий не имею)
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