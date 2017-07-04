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Фото/grani.lv

Во время прошедшей сегодня в Даугавпилсском самоуправлении пресс-конференции руководство города представило официальную информацию о том, как происходило отстранение от должности начальника Полиции самоуправления (ПС) Владимира Гудаковского. Сюжет больше напоминает голливудский фильм, пишет портал grani.lv. Не обошлось без спецназа, выламывания дверей, и возможного уничтожения документов.

Как писал Mixnews, в конце прошлой недели было подписано распоряжение о временном отстранении Гудаковского от должности. Однако, как оказалось, помимо четырех упомянутых в релизе жалоб, были для этого и другие основания.

В июне самоуправление получило решение Латгальского окружного суда, в котором указано, что начальник ПС Владимир Гудаковский превысил свои полномочия в ходе принятия как минимум трех решений. Кроме этого, истец, в пользу которого было принято решение судьи, обратился в самоуправление с просьбой компенсировать нанесенный ему материальный ущерб, который теперь необходимо возместить из бюджетных средств.

Параллельно было получено несколько жалоб, касающихся вопроса как компетенции начальника ПС, так и закупки огнестрельного оружия для этого муниципального учреждения.

В связи с этим было принято решение провести проверку, насколько обоснованы эти жалобы, при этом было подписано распоряжение об отстранении.

Гудаковский был ознакомлен с этим распоряжением, после чего в сопровождении своего уже бывшего зама, который стал и. о. начальника ПС, и сотрудника юридического отдела отправился забрать из кабинета личные вещи.

Однако по прибытию в здание ПС сотрудник юридического департамента был остановлен под предлогом необходимости проверки документов. Пока их проверяли, В. Гудаковский убежал в свой кабинет и закрылся. О том, что там происходило, остается лишь догадываться: человек вооружен, в кабинете находятся документы, причем экс-шеф полиции был оповещен о том, по какой причине его отстраняют от должности, а также о проведении служебной проверки, пишет портал.

Сотрудник юридического департамента принял решение вызвать на место событий работников Государственной полиции, так как возникли подозрения, что отстраненный начальник может уничтожить важные документы или данные с компьютера.

Прибывшие сотрудники Государственной полиции в здание ПС впущены не были.

В итоге им на подмогу были вызваны сотрудники спецподразделения, в том числе для того, чтобы взломать дверь кабинета начальника ПС.

Примечательно, что Гудаковский, будучи уже отстраненным от должности, продолжал давать распоряжения своим бывшим подчиненным, а те продолжали их выполнять.

Членам комиссии, которая будет проводить служебное расследование по этому делу, предстоит изучать вопрос и о соблюдении субординации внутри самой структуры. По данным статистики, в штате числится около 120 сотрудников, при этом в течение года сменяется 30 человек. Следует отметить, что одной из основных причин смены кадров является именно несоблюдение субординации.

Планируется провести и финансовую проверку того, как использовали бюджет в 2,5 миллиона евро, который ежегодно рос, и зачем закупалось большое количество огнестрельного оружия.