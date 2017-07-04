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Добровольцы поисковой организации bezvests.lv, которые со вчерашнего вечера принимают участие в поисках пропавшего в Лиепае 5-летнего мальчика Ивана Берладина, выступили с важным сообщением.

Волонтеры получают известия от людей, а также читают призывы на различных ресурсах и видят, как поиски пропавшего Ивана начинают превращаться в стихийное, неконтролируемое мероприятие.

"Мы слышим призывы взламывать двери квартир, чердаков, подвалов…Мы призываем всех желающих помочь, не поддаваться на провокации и не совершать необдуманных поступков. Помощь необходима. Все, у кого есть желание и возможность принимать участие – просим согласовывать и координировать свои действия только с Государственной полицией по телефону 110. Именно Государственная полиция, в данный момент, занимается организацией и координацией всех действий на месте, в Лиепае", - сказано в сообщении.

Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила 2 июля. За день до этого мальчик ушел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал.

Всех, у кого есть какая-либо информация об Иване, полиция просит звонить по телефону 110.

Рост Ивана — 120 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик говорит по-русски.

В понедельник, 3 июля, в распоряжении полиции появилась информация о том, что, возможно, у мальчика под глазом синяк.