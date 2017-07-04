Добровольцев поблагодарили за помощь: поиск Ивана продолжит полиция (40)

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Общество | 4 июля 2017 года, 19:48

Государственная полиция поблагодарила добровольцев за помощь и дальнейшие поиски Ивана Берладина, который пропал в Лиепае 1 июля, будет вести самостоятельно, используя свои методы работы, сказано в сообщении на официальном аккаунте Госполиции в Facebook.

"Cейчас Лиепая и окрестности города прочесаны вдоль и поперек по нескольку раз и, анализируя ситуацию, Госполиция приняла решение изменить тактику розыскных мероприятий и отказаться от помощи добровольцев, которые оказали неоценимую помощь в поисках Ивана Берладина, который пропал в Лиепае 1 июля. До сих пор полиция использовала в работе разные методы, в том числе и скрытые. Активная работа велась с момента получения заявления о пропаже", сказано в сообщении Госполиции.

Правоохранительные органы поблагодарили всех за оказанную помощь.

"Мы говорим большое спасибо жителям, которые приняли участие в поисковых мероприятиях, беспрерывно контактируя с Госполицией. Последний сбор с добровольцами состоялся в 19 часов, с тем, чтобы обследовав садовые участки в кооперативе. Если их обследование не даст результатов, полиция будет повторно обследовать болотистую местность, где необходима специальная техника и специально обученные люди, в связи с чем на этом этапе добровольцы полиции помочь больше не смогут. В связи с этим, в ходе последней встречи с добровольцами, будет ликвидировано место сбора, так как волонтеры уже внесли свой вклад, за что большое спасибо!", - сказано в сообщении полиции.

Далее розыск ребенка будет проводиться при помощи полицейских методов.

Сегодня поисковые работы были сосредоточены в районе садовых домиков на ул. Павилостас. На вертолете были обследованы окрестности озера Тосмарес и вся Лиепая.

В Тосмаре полиция сегодня в сотрудничестве с управляющими домами обследовала здания, в том числе подвалы и чердаки.

Мальчика ищут также в соседних странах - Литве и Эстонии.

Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила 2 июля. За день до этого мальчик ушел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал.

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Всех, у кого есть какая-либо информация об Иване, полиция просит звонить по телефону 110.

Рост Ивана — 120 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик говорит по-русски.

В понедельник, 3 июля, в распоряжении полиции появилась информация о том, что, возможно, у мальчика под глазом синяк.

фото Bezvests.lv

Комментарии 40
Волонтёрша1 час назад
Не говорите так,Bezvest хоть как-то организованно это делало.
А что полиция?Армия?
Я за сутки находясь там видела эти структуры лишь когда они проезжали,а ребята и Bezvest мало того что организовывала этот хаос,так они же и ходили до утра,на энтуизиаме.
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Ekaterina Romanova1 час назад
в поисках задействовали чуть ли ни всю страну , а ребенка найти никто не может !!!!! странно очень ... такого не может быть , что ни один человек его нигде не видел , тогда его или увезли на машине , или кто то убил и закопал , вот и все .... других версий быть не может . мальчик не глупый , тем более растет в неблагополучной семье , обычно такие дети быстро взрослеют и отличаются от сверстников по сообразительности , ибо жизнь заставляет их так поступать , если бы ушел сам , то давно бы вернулся , хотя говорят , что он неоднократно вот так сам уходил из дома , мальчик имеет опыт уже уходить из дома , и сейчас , у меня есть версия : или его увезли на машине из города , или кто то с ним , что то сотварил , других версий нет . город маленький и уже давно бы нашли его , или хоть кто нибудь его увидел , а тут сквозь воду канул
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Rola Zums1 час назад
бесполезная структура, ничего ни найти, ни сделать не могут, мозг выносить только умеют - всем!
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