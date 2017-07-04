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Государственная полиция поблагодарила добровольцев за помощь и дальнейшие поиски Ивана Берладина, который пропал в Лиепае 1 июля, будет вести самостоятельно, используя свои методы работы, сказано в сообщении на официальном аккаунте Госполиции в Facebook.

"Cейчас Лиепая и окрестности города прочесаны вдоль и поперек по нескольку раз и, анализируя ситуацию, Госполиция приняла решение изменить тактику розыскных мероприятий и отказаться от помощи добровольцев, которые оказали неоценимую помощь в поисках Ивана Берладина, который пропал в Лиепае 1 июля. До сих пор полиция использовала в работе разные методы, в том числе и скрытые. Активная работа велась с момента получения заявления о пропаже", сказано в сообщении Госполиции.

Правоохранительные органы поблагодарили всех за оказанную помощь.

"Мы говорим большое спасибо жителям, которые приняли участие в поисковых мероприятиях, беспрерывно контактируя с Госполицией. Последний сбор с добровольцами состоялся в 19 часов, с тем, чтобы обследовав садовые участки в кооперативе. Если их обследование не даст результатов, полиция будет повторно обследовать болотистую местность, где необходима специальная техника и специально обученные люди, в связи с чем на этом этапе добровольцы полиции помочь больше не смогут. В связи с этим, в ходе последней встречи с добровольцами, будет ликвидировано место сбора, так как волонтеры уже внесли свой вклад, за что большое спасибо!", - сказано в сообщении полиции.

Далее розыск ребенка будет проводиться при помощи полицейских методов.

Сегодня поисковые работы были сосредоточены в районе садовых домиков на ул. Павилостас. На вертолете были обследованы окрестности озера Тосмарес и вся Лиепая.

В Тосмаре полиция сегодня в сотрудничестве с управляющими домами обследовала здания, в том числе подвалы и чердаки.

Мальчика ищут также в соседних странах - Литве и Эстонии.

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Plašāk: https://t.co/KLQ40Vq51X — Valsts policija (@Valsts_policija) 4 июля 2017 г.

Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила 2 июля. За день до этого мальчик ушел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал.

Всех, у кого есть какая-либо информация об Иване, полиция просит звонить по телефону 110.

Рост Ивана — 120 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик говорит по-русски.

В понедельник, 3 июля, в распоряжении полиции появилась информация о том, что, возможно, у мальчика под глазом синяк.

фото Bezvests.lv