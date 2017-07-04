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Премьер-министр Марис Кучинскис сегодня пригласил представителей семейных врачей на встречу в четверг, чтобы обсудить проблемы отрасли. Об этом он сообщил сегодня журналистам после заседания правительства.

Как сообщили в Кабинете министров, премьер получил письмо руководителя забастовочного комитета Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Сармите Вейде с просьбой организовать во время забастовки переговоры в соответствии с 6-й статьей закона о забастовке.

Как указал Кучинскис, согласно 3-му пункту 1-й статьи закона о забастовке, забастовка - это способ решения коллективного спора интересов, который проявляется таким образом, что работники или группа работников предприятия или отрасли добровольно полностью или частично прекращают работу с целью добиться выполнения своих требований.

Премьер обращает внимание ЛАСВ на то, что в данном случае, поскольку семейные врачи не являются работниками министерства или другого госучреждения, установленные законом о забастовке нормы на эту ситуацию не распространяются. На это уже указали также Минздрав и Госинспекция по труду.

Премьер пригласил представителей Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) и Латвийской ассоциации сельских семейных врачей (ЛАССВ) встретиться 6 июля в 9.30 в Кабинете министров. Планируется, что во встрече будет участвовать также министр здравоохранения Анда Чакша.

Отрасль здравоохранения является одним из приоритетов правительства и государства, поэтому премьер хочет обсудить с ее представителями все важнейшие злободневные вопросы.

Как сообщалось, ЛАССВ решила пригласить премьера на встречу, чтобы продолжить конструктивные переговоры о выполнении забастовочных требований.

Как писал портал Mixnews, сами медики указали, что ко второму дню забастовки правительство даже не связалось с нами.

Сейчас даже примерно нельзя спрогнозировать, когда она может прекратиться, потому что правительство даже не начинало переговоров с забастовочным комитетом, сообщил в интервью радио Baltkom руководитель Латвийской ассоциации семейных врачей Паулс Принцис.

"Забастовка проходит как планировалось и пока ничего не меняется. Бастует, насколько мне известно, примерно 650 врачей. К сожалению, пока у нас нет никаких сигналов, что правительство планирует предложить что-либо именно нашему забастовочному комитету. Наши требования ясны и мы ждем конкретных предложений и гарантий, официально подтвержденных каким-нибудь документом, чтобы иметь реальную надежду, что нам обещают хоть что-нибудь, и что это будет", - подчеркнул Принцис.

3 июля в 12.00 более 600 семейных врачей по всей стране начали забастовку, прекратив оказывать оплаченные государством услуги здравоохранения.