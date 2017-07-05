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Госполиция опубликовала на официальном аккаунте в Facebook и Twitter фото 5-летнего Ивана Берладина в день пропажи, 1 июля, в Лиепае.

Со дня пропажи мальчика прошло уже 4 дня, к сожалению, сведений о ребенке пока никаких нет. Полиция продолжает поиски.

"Снимок сделан камерами видеонаблюдения общественного транспорта Лиепаи в тот день, когда Иван вышел из своего дома в Лиепае", - сказано в сообщении Госполиции.

Жителей Латвии призывают делиться фотографией ребенка и просят пересмотреть водителей, имеющих видеорегистратор, свои последние записи. Возможно, удастся увидеть мальчика.

Под фотографией также добавлено описание с приметами мальчика.

"Мальчик был одет в синюю трикотажную куртку с капюшоном и с белым рисунком спереди. Под ней - серая майка, верхняя часть которой светлее нижней, среднюю часть майки пересекают горизонтальные линии. На ногах ребенка сандалики", - сказано в описании фото.

Как сообщалось, Государственная полиция поблагодарила добровольцев за помощь и дальнейшие поиски Ивана Берладина, который пропал в Лиепае 1 июля, будет вести самостоятельно, используя свои методы работы, сказано в сообщении на официальном аккаунте Госполиции в Facebook.

"Cейчас Лиепая и окрестности города прочесаны вдоль и поперек по нескольку раз и, анализируя ситуацию, Госполиция приняла решение изменить тактику розыскных мероприятий и отказаться от помощи добровольцев, которые оказали неоценимую помощь в поисках Ивана Берладина, который пропал в Лиепае 1 июля. До сих пор полиция использовала в работе разные методы, в том числе и скрытые. Активная работа велась с момента получения заявления о пропаже", - сказано в сообщении Госполиции.

Правоохранительные органы поблагодарили всех за оказанную помощь. Далее розыск ребенка будет проводиться при помощи полицейских методов.

Заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила 2 июля. За день до этого мальчик ушел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал.

Всех, у кого есть какая-либо информация об Иване, полиция просит звонить по телефону 110.

Рост Ивана — 120 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик говорит по-русски.

В понедельник, 3 июля, в распоряжении полиции появилась информация о том, что, возможно, у мальчика под глазом синяк.