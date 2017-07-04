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Третьи сутки прошли с тех пор, как в Лиепае 1 июля из дома ушел и не вернулся 5-ти летний мальчик Иван Берладин. Все это время под руководством Госполиции шли активные поиски ребенка с участием НАС, Земессардзе, Bezvests.lv и простых людей.

Съемочной группе LNT удалось пообщаться с матерью Вани Зоей Ареевой, которая через СМИ обратилась к своему сыну с просьбой вернуться домой, сообщает Skaties.lv.

"Ванечка, прошу, приди домой! Мама тебя ждет! Я тебя очень люблю,зайчик! Вернись домой!, - сказала женщина на камеру.

Также мать ребенка подтвердила, что в последний раз видела ребенка еще вечером в пятницу, 30 июня, когда Ваня пошел спать и рассказала LNT о событиях того дня.

Мальчик Матвей, с которым Иван в пятницу шел в религиозный детский центр зафиксирован на видеокадрах в одном из магазинов Лиепаи, что подтвердила полиция. Однако этот мальчик факт, что в тот день был с 5-летним Иваном, отрицает, как семье, так и полицейским.

Мать Ивана Зоя считает, что ее сын закрыт в какой-то квартире, или вывезен из страны. Она высказала предположение, что мальчик может где-то удерживаться против своей воли.

"Я думаю, что его где-то удерживают силой. Он не мог так сидеть на одном месте все время. Может быть он уже хотел есть...Может быть его кто-то приманил чем-то. Конечно, он сядет и в чужую автомашину, как в Facebook было написано, что он уже увезен и его уже нет в нашем городе. ", - сказала мама.

Женщина также рассказала, что Ивану нравилось ходить на пляж и дорогу к нему мальчик очень хорошо знал. Поэтому нельзя исключать того, что пропавший ребенок в тот день ходил на пляж.

В разговоре с LNT мама опровергла прозвучавшую информацию о том, что ребенок страдал от насилия в семье и, она, якобы его ударила, набив синяк под глазом. Его Ваня получил, со слов женщины, ударившись о край дивана.

В свою очередь в интервью Латвийскому телевидению женщина отрицала, что мальчик часто ходил по городу один: "Нет, он никогда самостоятельно никуда не ходил. Мальчик часто гулял с двумя мальчиками, со старшими братьями, однако никуда далеко не ходил. Это был первый раз, когда он просто ушел и пропал", - сказала мать.

Также Зоя объяснила, почему так поздно сообщила о пропаже ребенка, так как в тот день не ночевала дома.

"О пропаже сына узнала только в воскресенье, и тогда сразу сообщила полиции. Бабушка не звонила потому, что думала, что Ваня со мной, а я думала, что он с бабушкой", - сказала женщина.

Тем временем Госполиция опубликовала фото ребенка, сделанное с камер видеонаблюдения лиепайского общественного транспорта, а также видео, на котором виден 5-летний Иван со своим другом Матвеем. Как рассказал представитель полиции, видео опубликовано с тем, чтобы люди могли видеть, как выглядит ребенок, как себя ведет, как двигается.

Как писал портал Mixnews, Государственная полиция поблагодарила добровольцев за помощь и дальнейшие поиски Ивана Берладина, который пропал в Лиепае 1 июля, будет вести самостоятельно, используя свои методы работы, сказано в сообщении на официальном аккаунте Госполиции в Facebook.

"Cейчас Лиепая и окрестности города прочесаны вдоль и поперек по нескольку раз и, анализируя ситуацию, Госполиция приняла решение изменить тактику розыскных мероприятий и отказаться от помощи добровольцев, которые оказали неоценимую помощь в поисках Ивана Берладина, который пропал в Лиепае 1 июля. До сих пор полиция использовала в работе разные методы, в том числе и скрытые. Активная работа велась с момента получения заявления о пропаже", сказано в сообщении Госполиции.

Правоохранительные органы поблагодарили всех за оказанную помощь.

Напомним, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила 2 июля. За день до этого мальчик ушел из своего дома на ул. Павилостас в Лиепае и пропал.

Рост Ивана — 120 см, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была синяя трикотажная кофта на молнии и синие спортивные штаны. На ногах сандалии бежевого цвета. Мальчик говорит по-русски.

Всех, у кого есть какая-либо информация об Иване, полиция просит звонить по телефону 110.

скриншот LNT