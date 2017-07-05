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Жильцам зданий, нуждающихся в капитальном ремонте, возможно, придется платить за жилье больше в том случае, если у дома есть балконы, пишет NRA.

Как сообщила программа LNT "900 секунд", согласно новым правилам Кабинета министров, жильцам домов придется делать накопления на ремонт балконов. Правила планируется принять в течение ближайших двух месяцев.

Как сообщается, это означает, что жильцам зданий, балконы которых находятся в плохом состоянии, придется платить больше.

Как свидетельствуют данные Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), жильцы каждого четвертого дома, в котором необходимо провести ремонтные работы балконов, от них отказываются. В результате собрать необходимое количество голосов владельцев квартир не удается. Такая ситуация послужила для изменения правил.