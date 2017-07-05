Жилье с балконом - плати больше: латвийцев вынудят платить за ремонт (4)

фото

Общество | 5 июля 2017 года, 07:02

Жильцам зданий, нуждающихся в капитальном ремонте, возможно, придется платить за жилье больше в том случае, если у дома есть балконы, пишет NRA.

Как сообщила программа LNT "900 секунд", согласно новым правилам Кабинета министров, жильцам домов придется делать накопления на ремонт балконов. Правила планируется принять в течение ближайших двух месяцев.

фото

Как сообщается, это означает, что жильцам зданий, балконы которых находятся в плохом состоянии, придется платить больше.

Как свидетельствуют данные Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), жильцы каждого четвертого дома, в котором необходимо провести ремонтные работы балконов, от них отказываются. В результате собрать необходимое количество голосов владельцев квартир не удается. Такая ситуация послужила для изменения правил.

Комментарии 4
Alex1 час назад
Не перестаю восхищаться талантливыми чиновниками нашего болота во всех отраслях !У тебя плохой балкон ? Мы идём к тебе !За деньгами понятно .Мне понравилось решение на улице Патверсмес - снесли нафиг все старые гнилые "балконы" и "задекорировали" кое как...
1
Ответить
Вася Пупкин39 минут назад
Наши правители - дояры с неиисякаемой фантазией. Теперь будем на каждый ремонт в многоквартирных дома отдельно по статьям делать накопления: на крышу, на стены, на крыльцо, на двери, на балконы и т.д. и т. п..
1
Ответить
Каба26 минут назад
Не нравится наше болото- вали.
Квартира - это частная собственность.
Если у тебя балкон, который угрожает другим жителям - будь добр отремонтируй его. Если нет его отремонтируют принудительно или снесут!
2
Ответить