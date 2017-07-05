В витрине рижского магазина игрушек замечена крыса (5)

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Общество | 5 июля 2017 года, 07:52

Очевидец снял ролик, в котором видно, как в одном из магазинов детских игрушек за витриной бегает крыса. Об этом сообщает портал Skaties.lv.

Руководитель магазина Lāčuks Рита Лайзане сообщила, что у одного из постоянных покупателей из кармана выпал его домашний питомец - крыса Зузе и бросилась бежать, пока клиент расплачивался. Пропажу крысы покупатель обнаружил только вернувшись домой.

На следующее утро испуганный покупатель прибыл в магазин на поиски своего зверька. Спустя некоторое время крыса была найдена, и счастливый хозяин отправился домой.

Источник: skaties.lv

Комментарии 5
Иварс1 час назад
Новость дня. Даже если крыса дикая.
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Mdaaaa.....1 час назад
Базарная крыса!!!
Хорошая сказка про домашнюю. Потерялась и сидела,прям,в магазине и ждала,пока за ней придут!!!!
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2551 час назад
и что? В большой максиме, у Трубы,живут воробьи.И всем до лампочки.
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