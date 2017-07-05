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Очевидец снял ролик, в котором видно, как в одном из магазинов детских игрушек за витриной бегает крыса. Об этом сообщает портал Skaties.lv.

Руководитель магазина Lāčuks Рита Лайзане сообщила, что у одного из постоянных покупателей из кармана выпал его домашний питомец - крыса Зузе и бросилась бежать, пока клиент расплачивался. Пропажу крысы покупатель обнаружил только вернувшись домой.

На следующее утро испуганный покупатель прибыл в магазин на поиски своего зверька. Спустя некоторое время крыса была найдена, и счастливый хозяин отправился домой.

Источник: skaties.lv