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В ближайшее время больницы ждет наплыв пациентов, вызванный забастовкой семейных врачей. При этом обратиться в больницу - и дольше по времени, и дороже. Об этом в интервью радио Baltkom заявил глава Общества больниц Евгений Калейс.

"Поток пациентов скорой помощи и больниц увеличился уже сейчас, хотя семейные врачи бастуют только третий день. Но когда больше пациентов узнают, что в больницах можно получить консультацию, аналогичную визиту к семейному доктору, обращений будет намного больше", - считает Калейс.

При этом глава Общества больниц отметил несколько важных нюансов. Во-первых, больничные врачи не наносят домашние визиты, в которых нуждаются многие пациенты. Во-вторых, консультацию в больнице можно получить в порядке живой очереди, а не по записи. То есть время оказания услуги нерогнозируемо. И в-третьих, пациентам нужно платить за консультацию не 1,42 евро, как у семейного врача, а 4,27 евро.

"Хорошо, что правительство созрело к переговорам с медиками, однако жаль, что так поздно. Кабинет министров мог предотвратить протесты и решить вопросы с оплатой труда медиков еще в конце прошлого года", - заявил Калейс.

Как уже сообщал Mixnews, с 3 июля в Латвии проходит забастовка семейных врачей, в которой участвуют порядка 650 человек. Также с 1 июля проходит акция протеста работников больниц, которые отказываются работать сверхурочно. Медики требуют повышения зарплат.