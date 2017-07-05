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С начала года, когда в крупнейших магазинах Maxima Latvija были созданы специальные полки с продовольственными товарами для вегетарианцев и веганов, спрос на эти продукты вырос примерно на 15%. В связи с этим магазин расширил как ассортимент, так и количество магазинов, в которых доступны эти продукты.

До сих пор особые полки с продовольственными продуктами для вегетарианцев и веганов были созданы в магазинах “Maxima Latvija” в Риге, на К.Улманя гатве, 88a и на ул.Слокас, 115, а сейчас полки такого рода с продуктами доступны также в магазинах в центре Риги – на ул. Пулквежа Бриежа, 7, ул. Гертрудес, 33/35 и ул. Матиса, 23. Продовольственные товары подобного типа доступны также в интернет-магазине e-maxima.lv.

В ассортимент продовольственных продуктов для веганов и вегетарианцев в пяти магазинах Maxima Latvija сейчас входят различные соевые колбасы, пшеничные наггетсы, десерты и паштеты тофу, соевые десерты и напитки, кремы, пирожные, различные сыры, мороженое, продукты для барбекю, соусы, овощные бургеры и сосиски.