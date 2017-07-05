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В сентябре трудовой договор с руководителем Даугавпилсской региональной больницы Рейнисом Йокстсом может быть не продлен, сообщил председатель Даугавпилсской гордумы Андрей Элксниньш.

"В сентябре у Йокстса заканчивается трудовой договор, и будет решаться вопрос о новом исполняющем эти должностные обязанности. То, как Йокстс стал руководителем этого учреждения, и те проблемы, которые возникли в учреждении во время его руководства, вряд ли дадут мне возможность захотеть, чтобы он продолжил выполнять эти обязанности", - сказал мэр города.

У Даугавпилсской региональной больницы есть и другие акционеры, и решение о назначении ее руководителя, разумеется, будет принято совместно, добавил он.

"Я в рамках муниципальной структуры не стану работать с людьми, которым не доверяю. И на этом принципе в большой мере будет основываться также политика подбора персонала", - сказал Элксниньш.

В свою очередь, руководитель Даугавпилсской региональной больницы сказал, что он пока не может прокомментировать такое заявление мэра города.

Фото: grani.lv