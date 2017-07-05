Медики призывают Чакшу вместе подумать о деньгах для отрасли (4)

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Общество | 5 июля 2017 года, 10:55

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) обратился к министру здравоохранения Анде Чакше с предложением сотрудничества, чтобы как можно быстрее и качественнее разработать законопроект о финансировании здравоохранения.

На заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству было принято решение поддержать подготовленный правительством проект налоговой реформы с условием, что будет предусмотрено такое увеличение финансирования здравоохранения, которое в 2020 году обеспечит его в размере не меньше 4% ВВП.

Решено также, что в увеличении финансирования необходимо запланировать значительное повышение зарплат работникам отрасли, причем оба условия должны быть закреплены новым законом о финансирования здравоохранения.

Разработка законопроекта доверена Минздраву, его предполагается рассмотреть уже в августе и в сентябре направить на рассмотрение в Сейм.

Напомним, что выступая против ситуации в медицине, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода организовал акцию, во время которой с 1 июля медики прекратили работать продленное нормальное рабочее время, а семейные врачи с 3 июля начали бессрочную забастовку.

Комментарии 4
реалити шоу2 часа назад
а что тут думать?зарабатывающие прилично смогут лечиться, а "балласт', мешающий процветанию, поедет на кладбища.
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@@@2 часа назад
не так плохо с деньгами в медицине читая отчет в дельфях о доходах верхушки медицины, только распределение такое же как во всём государстве- все себе и под себя, а остальным как получится, в консерватории что-то подправить надо(по Жванецкому)
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eau31 минуту назад
вопрос чисто в политической плоскости .... но министр против системы не пойдет - значит надо отобрать у жителей ... просто и быстро ...а главное верхушка не страдает ....
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