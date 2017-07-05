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Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) обратился к министру здравоохранения Анде Чакше с предложением сотрудничества, чтобы как можно быстрее и качественнее разработать законопроект о финансировании здравоохранения.

На заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству было принято решение поддержать подготовленный правительством проект налоговой реформы с условием, что будет предусмотрено такое увеличение финансирования здравоохранения, которое в 2020 году обеспечит его в размере не меньше 4% ВВП.

Решено также, что в увеличении финансирования необходимо запланировать значительное повышение зарплат работникам отрасли, причем оба условия должны быть закреплены новым законом о финансирования здравоохранения.

Разработка законопроекта доверена Минздраву, его предполагается рассмотреть уже в августе и в сентябре направить на рассмотрение в Сейм.

Напомним, что выступая против ситуации в медицине, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода организовал акцию, во время которой с 1 июля медики прекратили работать продленное нормальное рабочее время, а семейные врачи с 3 июля начали бессрочную забастовку.