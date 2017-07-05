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С сегодняшнего дня, 5 июля, юрмальские пенсионеры могут подавать заявки на карту горожанина, а постепенно такие документы выдадут всем жителям города, сообщает портал lsm.lv со ссылкой на Latvijas Radio.

Начиная с сегодняшнего дня любой задекларированный в Юрмале пенсионер может получить карту горожанина в Майорской или Каугурской средней школе. На карте будет имя, фамилия, фото человека, а также срок годности документа — 5 лет.

На первых порах в общественном транспорте с картой пенсионеры смогут ездить бесплатно. Когда карту прикладывают к считывающему устройству, будет выдаваться чек. Таким образом самоуправление сможет учитывать трату дотаций.

На втором этапе карты раздадут школьникам, а после — и другим жителям. Карта удостоверяет статус жителя города, пояснила порталу представитель думы Лелде Брача.

"Карту будут раздавать в три этапа. Сперва пенсионерам и школьникам. Пенсионерам начнем раздавать сегодня. Примерное число юрмальских пенсионеров — 12 000. Для школьников же программа начнется лишь с 1 сентября, потому что у них каникулы, а нам их надо сфотографировать. Это мы можем сделать уже в новом учебном году", — отметила Брача.

Персонализированные карты в последние годы активно вводят и в других самоуправлениях, чтобы побуждать жителей декларироваться именно там. Первопроходцем был Сигулдский край, где карты горожанина существуют с 2011 года. Самой известной "картой горожанина" является рижская.

"Карта рижанина" появилась в 2014 году. Она обеспечивает различные скидки, в том числе в общественном транспорте, для жителей, задекларированных в Риге.

По той же схеме, что уже действует в столице, в Резекне началась выдача "карт резекненца". Такая карта стоит 4 евро, рассчитана на пять лет и дает обладателю возможность пользоваться ею в общественном транспорте, в учебных заведениях, а также в качестве скидочной карты.

Карты горожанина обещал ввести еще во время предвыборной кампании и новый мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.