Общество |

Латвийская ассоциация семейных врачей решила принять приглашение премьер-министра встретиться и обсудить ситуацию в сфере здравоохранения.

Как сообщила адвокат медиков Солвита Олсена, главной темой переговоров будет признание забастовки семейных врачей, которую сейчас власти не признают, называя акцией протеста.

Семейные врачи хотят добиться взаимопонимания сторон в вопросе о правах врачей на забастовку.

Как сообщалось, 3 июля в 12.00 более 600 семейных врачей по всей стране начали забастовку, прекратив оказывать оплаченные государством услуги здравоохранения.

Премьер-министр Марис Кучинскис в четверг пригласил представителей семейных врачей встретиться, чтобы обсудить проблемы отрасли.

Планируется, что в переговорах примет участие также министр здравоохранения Анда Чакша.

Ранее семейные врачи заявили, что забастовка продлится до выполнения их требований Минздравом.