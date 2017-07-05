Бастующие семейные врачи согласились на переговоры с премьером (2)

фото

Общество | 5 июля 2017 года, 14:52

Латвийская ассоциация семейных врачей решила принять приглашение премьер-министра встретиться и обсудить ситуацию в сфере здравоохранения.

Как сообщила адвокат медиков Солвита Олсена, главной темой переговоров будет признание забастовки семейных врачей, которую сейчас власти не признают, называя акцией протеста.

Семейные врачи хотят добиться взаимопонимания сторон в вопросе о правах врачей на забастовку.

Как сообщалось, 3 июля в 12.00 более 600 семейных врачей по всей стране начали забастовку, прекратив оказывать оплаченные государством услуги здравоохранения.

Премьер-министр Марис Кучинскис в четверг пригласил представителей семейных врачей встретиться, чтобы обсудить проблемы отрасли.

Планируется, что в переговорах примет участие также министр здравоохранения Анда Чакша.

Ранее семейные врачи заявили, что забастовка продлится до выполнения их требований Минздравом.

Комментарии 2
вия1 час назад
Было бы неплохо ввести дежурного врача в суботу , это было так удобно особенно для тех кто работет и в рабочие дни е попадает к врачуу люди просто сгорают на работе
Ответить
вия1 час назад
У семейных врачей нет мотивации лечить пациэнта,я почти всегда плачу пять евро и без чека, так многие делают, иначе к тебе будет равнодушное оношение , и направление не дадут на обследование , но с другой стороны если ты платишь каждый раз такую сумму врачу выгодно чобы ты болел и приходил почаще, что ни делай а семейных нужно отменять.СВОБОДУ ПАЦИЕНТУ ОТ СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ никакие они не семейные.Я хочу с одной и той же проблемой ходить к разным терапевтам. мне так лучше , если один не может решить мою проблему , то решит другой.Каждый врач не бог и он не знает всего.А если у пациента много терапевтов то это уже консилиуум.Пусть семейные сами зарабатывают себе и от количества посещений будет у них и зрплата.ВОТ И МОТИВАЦИЯ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ Чем лучше врач, тем больше заработает. В маленьких городах уйти некуда от семейного, другие врачи тебя не берут, негласный договор между ними, очевидно.Но самое большое горе если семейный является единственным специалистом и принимает как крдиолог. Весь город к нему с сердечными проблемами а тем для кого этот врач еще и семейный просто не попасть на прием без записи иногда несколько дней нужно ждать
2
Ответить