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На бастующих семейных врачей оказывается противозаконное давление, а действия Национальной службы здоровья (НСЗ) ставят под угрозу здоровье и жизни пациентов. При этом первый раунд переговоров назначен только на завтра, четвертый день забастовки.

Забастовка семейных врачей не может быть прекращена просто так. Закон не позволяет забастовочному комитету отказаться от выдвинутых требований без переговоров. Однако прежде чем начать переговоры с правительством по сути выдвинутых требований, необходимо добиться от властей признания законности самой забастовки и прекратить незаконные действия со стороны государственных учреждений. Об этом сегодня говорилось на пресс-конференции, созванной Обществом семейных врачей (ОСВ).

ОСВ приняло решение о забастовке еще в конце мая, а в середине июня подало соответствующий документ в минздрав. Министерство в судебном порядке могло оспорить заявку, однако этого не сделало. Однако тепрерь, по словам руководителя ОСВ Сармите Вейде, приходится слышать заявления, что забастовка незаконна.

Тут есть юридический нюанс: формально между семейными врачами и НСЗ нет отношений работник-работодатель, поскольку врачи выполняют государственный заказ. Однако юридическая практика, в том числе и приговоры Европейского суда по правам человека, говорят, что дух закона в подобном случае важнее буквы. Об этом заявила присяжный адвокат Солвита Олсена.

«Семейные врачи выполняют государственный заказ по утвержденному государством тарифу, и забастовка является их законным правом отстаивать свои интересы, которое, в том числе, закреплено и в международных обязательствах Латвии», - заявила адвокат.

Олсена рассказала, что к незаконному давлению со стороны НСЗ, безусловно, стоит отнести письмо, которое служба разослала семейным врачам с предупреждением о финансовых последствиях забастовки. В письме предупреждают: врачи, которые присоединятся к забастовке, не будут получать финансирование от государства – вообще. А кроме того, им запретят выписывать компенсируемые государствам медикаменты.

«Из средств, выделяемых врачам, финансируются и арендная плата, и телефоны, по которым звонят пациенты, и, наконец, зарплаты медсестер. И в случае прекращения выплат врачам придется компенсировать это из своего кармана», - заявила Вейде.

Отдельное беспокойство вызывает запрет на выписывание компенсируемых государством медикаментов. Ведь от этого неизбежно пострадают пациенты – кто-то просто не сможет себе позволить дорогие лекарства, что ставит под угрозу человеческие жизни.

Представитель НСЗ Эвия Шталберга в интервью Mixnews заявила, что пока решение о финансовых санкциях и отзыва права выписывать рецепты на компенсируемые медикаменты окончательно не принято. По ее словам НСЗ только обобщает информацию, кто из врачей и в каком виде присоединился к забастовке.

Шталберга сообщила, что некоторые врачи уже отказались от участия в забастовке, но у НСЗ нет информации, что кто-то из них принял такое решение из-за опасений финансовых санкций.

Как уже писал Mixnews, с 3 июля в Латвии проходит забастовка семейных врачей, в которой участвуют порядка 650 человек - врачи не оказывают пациентам оплачиваемые государством услуги. Также с 1 июля проходит акция протеста работников больниц, которые отказываются работать сверхурочно. В обоих случаях медики требуют повышения зарплат.