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Проект электронного документооборота "э-здоровье" до сих пор работает некачественно. И недавно из-за сбоя в системе семейному врачу из Риги Илоне Тимченко выписали штраф в размере 700 евро. Об этом в интервью Mixnews рассказала сама врач.

"У пациента был открыт больничный с 19 по 22 мая, однако 22 мая я сочла нужным его продлить. Возможность продления на сайте не работала, и по совету службы техподдержки сайта я аннулировала старый больничный и взамен него выписала новый. Тоже с 19 числа", - сообщила доктор.

Затем, по словам Тимченко, Инспекция здравоохранения ее наказала за выписывание больничного задним числом. На 700 евро.

"Инспектор, которая меня проверяла, не дала мне возможность показать запись в системе "э-здоровья", что новый больничный был выписан вместо аннулированного. Не приняла она во внимание и мою переписку с технической поддержкой сайта. Просто сказала: э-здоровья у нас нет!", - возмущается врач.

Илона Тимченко является одним из первых пользователей системы "э-здоровья" - платформы, позволяющей в электронной среде выписывать листы нетрудоспособности, рецепты, вести карточку пациента. Врач так характеризует нововведение: система, по большому счету, довольно удобна в пользовании, однако крайне медленно работает и до сих пор имеет множество недостатков.

При этом она станет обязательной к использованию уже с 1 сентября этого года.

"Даже сейчас, когда активных пользователей единицы, "э-здоровье" работает крайне медленно. Бывает, на заполнение простого формуляра уходит 15 минут. А когда мне поговорить с пациентом? Бывает, забываешь сделать элементарные вещи. И что будет, когда 1 сентября к ней подключатся более тысячи новых пользователей?" - задается вопросом Тимченко.

Mixnews обратился за комментарием к представителю Инспекции здравоохранения Лиге Ерощевой – за что была наказана врач?

"В результате проверки всей процедуры выдачи листа нетрудоспособности инспектор обнаружила, что запись о выдаче листа нетрудоспособности не была оформлена в бумажном журнале, как того требуют правила Кабинета министров", - заявила представитель инспеции.

Кстати, требование срочно навести порядок в "э-здоровье" заявлено и в ходе забастовки семейных врачей, которая началась 3 июля. Медики жалуются на множество недостатков, связанных с соблюдением прав пациентов, на то, что в списке компенсируемых препаратов нет более двух тысяч лекарств и на то, что устранение даже самых маленьких недочетов у разработчиков занимает много месяцев.